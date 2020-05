Les rumeurs fiables



Il est de notoriété commune que Jürgen Klopp est un grand fan de son compatriote Timo Werner. Et l’entraîneur allemand de Liverpool compte bien renforcer son effectif avec l’attaquant de Leipzig, auteur d’un triplé dimanche dernier à Mayence et deuxième meilleur buteur de Bundesliga avec 23 réalisations. Sauf que son club exige le paiement du montant de sa clause libératoire, soit près de-60 millions d’euros. D’après le Mirror, les Reds ne seraient pas à disposer à débourser une telle somme, notamment en raison de la crise économique. Surtout que cette clause passera en 2021 à 40 millions d’euros. Le joueur, également pisté par le Bayern Munich mais qui privilégierait un challenge à l’étranger en cas de départ, patientera-t-il jusque-là ?

Leipzig freiné par le Hertha Berlin !

Alors qu’il est censé revenir à l’OM cet été après deux prêts pas franchement concluants, à Galatasaray puis au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou pourrait retourner en Turquie. Selon le quotidien turc Yeni Alanya, l’international grec est dans le viseur d’Alanyaspor, où il pourrait remplacer Papiss Cissé.

C’est fait



Adil Rami est libre. Trois mois après son arrivée au FC Sotchi, le champion du monde a résilié son contrat avec le club russe, affirmant ne jamais avoir été payé. "Malgré les nombreuses alertes du joueur et de ses représentants, le PFC Sotchi a décidé de ne respecter aucun de ses engagements et tenté de se défausser de toute responsabilité en faisant preuve de la plus grande mauvaise foi", dénonce son avocat dans un communiqué. En février, le défenseur de 34 ans, en manque de temps de jeu, avait déjà résilié son contrat avec Fenerbahçe, où il était arrivé l’été dernier en provenance de Marseille.

Les rumeurs loin d’être fiables



Où jouera Willian la saison prochaine ? A Chelsea depuis 2013, l’ailier brésilien est libre cet été et pourrait rester à Londres, où Arsenal et Tottenham seraient très intéressés. D’après OK Diario, le joueur de 31 ans, qui ne laisserait pas non plus le PSG insensible, a été proposé au Real Madrid. Mais le club merengue n’aurait pas donné suite.