Thomas Tuchel, sous contrat au PSG, a dit non au Bayern. Tout comme Ralf Rangnick (61 ans), actuel responsable du développement du football chez Red Bull. A 46 ans, Tuchel fait figure de minot comparé au très vénérable Arsène Wenger, qui vient de fêter le 22 octobre dernier ses 70 ans. Sans que cela ne dissuade visiblement les dirigeants munichois, et en particulier Uli Hoeness, d’en faire le successeur de Niko Kovac, démis de ses fonctions suite à la déroute des champions d’Allemagne face à Francfort en Bundesliga le week-end dernier (5-1).



La Buli de Charly : Le Bayern en crise, Kovac K.O. !



Un Wenger sans club depuis son départ d’Arsenal au printemps 2018, mais qui avoue sans détour aujourd’hui son envie de retrouver un club, lui dont le nom est revenu de façon régulière pour endosser un rôle de directeur sportif au PSG, avant que le Brésilien Leonardo ne retrouve le club parisien.

Sur les traces d'Heynckes

Présent en tant que consultant sur le plateau de beIN SPORTS Mena mardi soir pour y commenter la soirée de Ligue des champions, le technicien alsacien, qui en plus de son expérience présente l'atout de maîtriser parfaitement l'allemand, a été invité à réagir sur cet intérêt du Bayern: "Vous y allez fort pour la première question ! Moi, je suis venu ici pour parler du match et vous me mettez directement sous pression…"

C’est sûr que cela me manque... Arsène Wenger (ex-manager d'Arsenal)

Le septuagénaire élude, mais selon Bild, le toujours très bien informé quotidien allemand, Wenger tiendrait la corde pour jouer ce rôle de pompier de service qu’un certain Jupp Heynckes avait su si bien jouer en son temps. Après tout, ce dernier tutoyait déjà les 70 ans lors de son deuxième passage sur le banc bavarois, marqué par une victoire en Ligue des champions en 2013 de "la meilleure équipe du Bayern de tous les temps", selon Franz Beckenbauer (*). Un âge que Heynckes avait même allègrement dépassé lors de sa dernière pige en 2017, au relais d’un certain Carlo Ancelotti, débarqué lui aussi, avec à la clé un nouveau titre de champion d’Allemagne.

Wenger, qui a entraîné au plus haut niveau sans discontinuer de l'âge de 33 ans jusqu'à ses 69 ans, serait-il capable de relancer un club à la crise toute relative, entre une cinquième place en Bundesliga, à seulement 4 points du leader, Monchengladbach, et une qualification à portée de mains en Ligue des champions en cas de victoire ce mercredi, à l’Allianz Arena (18h55), face à l’Olympiakos ?

L'ancien Gunner l’avoue sans difficulté: "Bien sûr que oui. Il y a des aspects de ce métier qui me manquent, et d’autres un peu moins. Mais préparer mon équipe, préparer les matches pour essayer de les gagner, développer les jeunes et sentir des émotions, c’est sûr que cela me manque." Alors…

Exclusive @BILD_Sport : Ralf Rangnick declines the negotiations with FC Bayern. Now Arsene Wenger is the absolute favorite for the job as the Coach of Bayern — Christian Falk (@cfbayern) November 6, 2019

(*) Beckenbauer avait lui mené en tant que capitaine le Bayern à 3 victoires consécutives en Coupe d’Europe (1974, 1975, 1976).