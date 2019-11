Mercato : Villas-Boas s'est fait une raison

En qualité de dauphin, André Villas-Boas n’a pas été trop embêté avec les questions sur le Mercato hivernal. Mais à force de se plaindre de l’effectif réduit à sa disposition pour le déplacement à Toulouse dimanche (21h), le technicien portugais a forcément ouvert la voie à la situation économique du club marseillais. Obligé de faire appel à des jeunes du centre de formation, l’OM va-t-il passer à l’action durant l’hiver ?

Si Andoni Zubizarreta ne ferme pas la porte, l’ancien coach de Chelsea ou de Tottenham a mis les choses au clair. « C’est le Mercato donc on reste ouvert mais il y a toujours la question du fair-play financier. Prendre des joueurs sans vendre ce n’est pas possible. » Villas-Boas reste donc sur sa ligne de conduite, celle que les caisses du club sont presque vides et donc qu’aucun voyant ne pousse à imaginer une folie hivernale.

"On a besoin de Kevin vu notre effectif et je ne pense pas qu’on aura une proposition."

Ces derniers jours, Kevin Strootman, qui a perdu sa place de titulaire et qui est le salaire le plus élevé du club, est annoncé dans le viseur de la Fiorentina. Mais « AVB » semble s’être fait une raison sur l’international néerlandais. « Le Mercato de janvier est compliqué. Les joueurs qui partent sont ceux qui ne jouent pas. On a besoin de Kevin vu notre effectif et je ne pense pas qu’on aura une proposition. »