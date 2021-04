Alors que son contrat arrive à échéance le 30 juin prochain, Eric Maxim Choupo-Moting n'a toujours pas rempilé au Bayern Munich. Selon Bild, cette prolongation est toutefois en bonne voie. Le quotidien fait état d'un accord imminent entre l'attaquant international camerounais (53 sélections, 13 buts) et les champions d'Europe en titre, le temps de régler quelques détails. Un nouveau bail d'une année serait offert au joueur de 32 ans, apprécié par le vestiaire.

Un intérim correct de Lewandowski

Auteur de 9 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues durant l'exercice en cours, l'ancien du PSG et de Schalke 04 assure un intérim correct de Robert Lewandowski, absent depuis la fin mars : le Lion Indomptable a marqué lors des deux manches des quarts de finale de Ligue des Champions face au PSG (3-2, 0-1), mais aussi en Bundesliga contre le VfL Wolfsburg (3-2) et le Bayer Leverkusen (2-0). Avec un total annuel estimé à deux millions d'euros bruts (plus bonus), son salaire actuel est l'un des plus bas du vestiaire.