Mercato : Une offre de Chelsea pour Jan Oblak ?

Chelsea rêve de Jan Oblak et serait prêt à aller très loin pour s'offrir le portier des Colchoneros selon une indiscrétion de The Mirror. Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Atlético Madrid et doté d'une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros , Oblak est actuellement l'un des meilleurs gardiens du monde. Les dirigeants de Chelsea seraient disposés à offrir 30 millions d'euros et leur gardien Kepa Arrizabalaga afin de convaincre leurs homologues madrilène de céder leur portier. Kepa a été souvent décevant depuis son arrivée chez les Blues en provenance de Bilbao, lui qui a été mis sur le banc lors de matches importants de l'équipe londonienne cette saison, comme face à Leicester, Manchester United, Tottenham ou le Bayern Munich en C1. Un dossier qui ne s'annonce pas très facile à gérer pour les recruteurs londoniens...