Mercato : Unai Emery courtisé par Benfica

Unai Emery est sans club depuis son licenciement d'Arsenal en novembre dernier mais pourrait rebondir en restant en Europe. Mardi après-midi, le Benfica Lisbonne (second du championnat portugais derrière le FC Porto) a en effet licencié son entraîneur, Bruno Lage. Et dans une optique de besoin immédiat, les dirigeants ont plusieurs noms en tête, dont celui d'Unai Emery comme priorité, selon les médias portugais. L'entraîneur espagnol peut notamment se targuer d'une belle expérience en Europe, matérialisée par ses succès à trois reprises en Ligue Europa avec le FC Séville. Le plus haut niveau européen demeure un souvenir douloureux pour lui, avec la déroute du PSG sous sa direction en huitième de finale retour de la Ligue des champions 2017 contre le Barça (défaite 6-1 après un succès 4-0 à l'aller).

Mercato : Benfica vise Unai Emery https://t.co/FGRM99wlSP

— France Football (@francefootball) July 1, 2020





Pochettino a refusé Benfica



Il est à noter que le premier choix de Benfica n'était pas Emery, mais Mauricio Pochettino, sans club depuis son départ de Tottenham. L'Argentin aurait décliné la proposition de Benfica, selon France Football, poussant le club à s'orienter vers Emery. Lors de son passage à Arsenal, Emery avait notamment souligné que certains joueurs n'avaient pas la bonne attitude sur le terrain. Il garde la réputation d'un entraîneur en difficulté lors qu'il s'agit de gérer un vestiaire composé de fortes personnalités. Au PSG, il avait notamment dû diriger Neymar et Kylian Mbappé, parvenant à remporter un triplé Coupe de la Ligue, Coupe de France et Championnat lors de sa dernière saison au sein du club francilien.