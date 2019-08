Mercato: Un nouveau prétendant pour Llorente ?

Fernando Llorente ne sait toujours pas quelles couleurs il défendra en 2019-2020, mais l'attaquant espagnol, libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, semble avoir de fortes chances de retourner en Serie A, lui qui est passé par la Juventus. L'ancien Spur de Tottenham, âgé de 34 ans, est annoncé dans le collimateur de la Lazio de Rome et du SSC Naples et attendrait de savoir si les Partenopei finissent ou non pas enrôler l'Argentin Mauro Icardi (Inter Milan).

Mais en parallèle, la Fiorentina serait désormais entrée dans la danse, assure la presse transalpine. La Viola, dirigée par Vincenzo Montella, pourrait donc enrôler un nouveau joueur d'expérience après avoir réussi à convaincre Franck Ribéry de la rejoindre.