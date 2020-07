Mercato : Un nouveau gardien vers Lille, Perisic en Angleterre ?

Les infos peu fiables

Annoncé à Chelsea ou au Bayern Munich, Marc-André ter Stegen ne devrait pas quitter le FC Barcelone cet été. Son contrat qui se termine dans deux ans pourrait même être prolongé à en croire la Cadena Ser. Le gardien de 28 ans pourrait obtenir une revalorisation salariale à la hauteur de ses performances et rester pour longtemps, le dernier rempart blaugrana.



Depuis plusieurs jours, les tabloïds anglais parlent d'un intérêt de Liverpool et de Manchester City pour Diego Carlos, le défenseur du FC Séville. Chez les Reds, le Brésilien pourrait prendre la place d'un Dejan Lovren parti au Zenit Saint-Pétersbourg. Problème, le montant demandé par les dirigeants andalous va refroidir les ardeurs des clubs britanniques. Si l'ancien Nantais quitte l'Espagne, c'est contre un chèque de 70 millions d'euros annonce le Daily Star. Une somme qui parait trop importante pour le joueur de 27 ans. S'il part, Diego Carlos intégrera le top 5 des défenseurs les plus chers de l'histoire.

Les infos fiables

Un champion du monde pourrait rejoindre l'Inter Milan. Il ne s'agit pas d'un Français sacré en 2018 mais de l'Allemand Matthias Ginter. En Italie, Tuttomercatoweb parle d'un intérêt prononcé des Nerazzurri pour le défenseur central. Son profil plaît énormément à Antonio Conte qui souhaite des recrues pour faire de son équipe un prétendant au Scudetto l'an prochain. Pour réaliser ce transfert, les dirigeants interistes peuvent compter sur l'argent touché grâce au départ d'Ivan Perisic. Si le Croate ne va pas signer au Bayern Munich, où il a été prêté cette saison, il pourrait très vite rejoindre l'Angleterre. Alors que les Spurs avaient déjà négocié avec son agent l'an passé, ils sont toujours intéressés par le recrutement du joueur de 29 ans d'après Calciomercato.

Ca va se faire

Lille est sur le point de recruter un nouveau gardien. L'Equipe annonce ce mercredi que dans le cadre du départ de Victor Osimhen à Naples, Orestis Karnezis va faire le chemin inverse. Pour un montant estimé entre 4 et 5 millions d'euros, l'international grec va rejoindre le nord de la France. Numéro 3 dans la hiérarchie établie par Gennaro Gattuso, le portier de 35 ans, qui n'a pas joué le moindre match cette saison, vient apporter l'expérience souhaitée par Christophe Galtier. Un autre transfert est imminent, celui de Bongani Zungu aux Rangers. Le milieu de terrain sud-africain est attendu à Glasgow dans les prochaines heures annoncent les médias écossais. Dans cette transaction, Amiens pourrait toucher 4 millions d'euros.

