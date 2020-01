Mercato : un départ programmé de Luka Modric (Real Madrid) ?

Arrivé il y a 8 ans au Real Madrid en provenance de Tottenham, Luka Modric fait partie des meubles au sein de la Maison Blanche. Le classieux milieu croate s'est imposé au fil des années comme un maître à jouer incontournable dans l'entrejeu, formant un trio de choix avec Toni Kroos et Casemiro lors des épopées successives du Real en Ligue des champions (entre 2016 et 2018). Mais le Ballon D'Or France Football 2018 a vu son statut s'effriter cette année avec l'émergence du jeune Federico Valverde, révélation de la saison dans la capitale. Du haut de ses 34 ans, le vice-champion du monde semble proche de la fin de son histoire au Real Madrid.

Une offensive de l'Inter Milan l'été prochain pour Modric ?

C'est ce qu'indique ce mardi le quotidien Sport. Le journal catalan précise que l'Inter Milan s'apprêterait à saisir cette opportunité l'été prochain pour s'attacher les services du Croate. Modric avait déjà fait l'objet de rumeurs d'un possible départ en Italie l'été dernier, dans un championnat qui l'attire. Malgré un contrat courant jusqu'à la fin de la saison, Modric sera lié au Real Madrid jusqu'en 2021 avec une année supplémentaire automatique. Reste à savoir combien le Real Madrid exigerait en cas de transfert sec pour ce joueur emblématique du club.