Mercato : Un départ « possible » pour Bulka

Quel avenir pour Marcin Bulka ? Son agent laisse planer le doute et un départ estival semble plausible. Celui que l'on a vu vu qu'une seule fois sous le maillot francilien (lors d'un succès face à Metz en Championnat il y a presque un an) a des touches en Italie d'après son représentant. Un départ n'est donc plus à exclure pour Bulka, 13 mois seulement après son arrivée dans la Capitale.

"Un départ est possible cet été"

« Marcin suscite de l'intérêt sur le marché. Le Genoa ? C'est possible, mais ce n'est pas la seule option. Le Mercato est long. Nous prenons notre temps. Nous trouverons la bonne solution pour Marcin une fois la Ligue des Champions terminée », a ainsi asséné Stefano Castagana dans les colonnes du média polonais Meczyki. Affaire à suivre...