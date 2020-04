Mercato : Un concurrent pour le Real dans le dossier Haaland

Sensation de cette saison grâce à ses performances sur la scène européenne, Erling Haaland devrait animer le prochain mercato d'été. Le buteur norvégien évolue au Borussia Dortmund depuis trois mois, mais sa cote ne cesse de grimper sur le marché des transferts. Ambitieux et déjà très efficaces, Haaland présente l'avantage d'être accessible pour le moment. Sa valeur est estimée entre 80 et 100 millions d'euros. Et c'est pour le moment le Real Madrid qui semblerait tenir la corde sur ce dossier.

Le PSG serait prêt à concurrencer le Real Madrid pour Haaland

Selon les informations du quotidien AS, le Real Madrid est bien en pole position pour le recrutement d'Erling Haaland. Le PDG du Borussia Dortmund Hans-Joaquin Watzke, qui entretiendrait de très bonnes relations avec Florentino Perez, privilégierait cette piste. Mais le journal madrilène précise que. Le club de la capitale pourrait se positionner pour tenter d'attirer le prodige norvégien. Affaire à suivre...