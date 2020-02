Faisant partie des éléments les plus performants et aussi les plus réguliers de Manchester City, Bernardo Silva suscite logiquement l’intérêt des autres grandes équipes européennes. Parmi les clubs suspectés de cibler l’ancien joueur de l’AS Monaco, il y aurait le FC Barcelone, dont le style collerait assez bien au jeu du brillant ailier lusitanien. Et cet intérêt serait réciproque. Le champion de France 2017 vient de faire savoir qu’un séjour du côté du Camp Nou ne serait pas pour lui déplaire car il pourrait y côtoyer Lionel Messi.

Bernardo Silva prêt pour un nouveau challenge ?



Bernardo Silva s’est confié dans une interview à SER Catalunya pour dire qu’évoluer au sein de la même équipe que le sextuple Ballon d’Or serait un honneur pour lui. « Je joue avec Cristiano en équipe nationale et si je jouais avec Messi en club, je pourrais dire que j'ai joué avec les meilleurs de l'histoire et ça serait un plaisir. Mais ça serait compliqué. En tous cas, à City ou au Barça, j’en serai enchanté ». Des propos qui doivent plaire aux responsables blaugrana. En revanche, il n’est pas sûr que le board de City voit d’un bon œil la sortie médiatique de son sociétaire.