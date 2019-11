Mercato: Un ancien du Barça s’offre à la Ligue 1

Ancien grand espoir de la Masia - le centre de formation du FC Barcelone - Bojan Krkic évolue désormais du côté de l’Impact Montreal. Aujourd’hui âgé de 29 ans, l’attaquant espagnol se verrait bien entamer une aventure dans le championnat français.

"J’aimerais jouer dans le championnat français. C’est le seul qui me manque en Europe et c’est donc une expérience que j’aimerais vivre dans le football. Toutefois, tout dépend dans quelles situations personnelle et professionnelle tu te trouves", a ainsi confié l'ancien de la Roma dans une interview accordée au Mundo Deportivo.