Où va se poursuivre la carrière d'Achraf Hakimi ? La question est encore loin d'être tranchée pour le joueur de couloir international marocain. Prêté au Borussia Dortmund jusqu’à la fin de la saison, le Lion de l'Atlas retournera-t-il ensuite au Real Madrid ainsi que le prévoit son contrat ? Dans son édition du jour, le quotidien sportif espagnol AS résume les trois hypothèses possibles pour le joueur de 21 ans, auteur de 7 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice en cours.



La première (et plus probable d'entre elles) le verrait retourner au Real Madrid, où Zinédine Zidane, qui l'a lancé au plus haut niveau, lui permettrait de poursuivre son développement malgré la concurrence de Daniel Carvajal. La deuxième hypothèse table sur une prolongation... de son prêt au BVB voire sur un prêt à une autre grosse cylindrée étrangère. Enfin, la troisième hypothèse consisterait en une vente d'Hakimi, sur laquelle le Real pourrait assortir d'une clause de rachat avantageuse. Sous contrat avec les Merengue jusqu'en juin 2022, le Marocain ne sera guidé dans son choix que par une seule priorité, si l'on se fie à ses déclarations : jouer et ne pas faire banquette, fut-ce sur le plus prestigieux des bancs de touche du monde.