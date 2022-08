L'aventure de Bertrand Traoré à Aston Villa va prendre fin, au moins provisoirement. Foot Mercato et diverses sources concordantes font état d'un prêt imminent de l'attaquant international burkinabè à Istanbul Basaksehir. Totalement sorti des plans de Steven Gerrard, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et de Chelsea va être cédé pour une saison au club de Süper Lig turque, qui ne disposerait pas d'option d'achat.

Un temps de jeu en chute libre

Tout devrait être conclu dans le week-end, sous réserve de la visite médicale d'usage. Sous contrat avec les Clarets jusqu'en juin 2024, le cadet des frères Traoré (26 ans) a vu son temps de jeu diminuer continuellement depuis son arrivée, passant d'une saison à 38 matchs et 10 buts en 2020-2021 à 10 maigres apparitions lors de l'exercice suivant.

