Mercato Tottenham: Un ancien Parisien pour oublier Eriksen ?

C'est un secret de Polichinelle, le Real Madrid aimerait débaucher Christian Eriksen de Tottenham au cours de l'été, le métronome danois arrivant en fin de contrat au 30 juin 2020. Les Spurs se résoudront peut-être à laisser partir leur vedette de l'entrejeu à condition d'en obtenir une belle compensation financière en retour, et de lui trouver un successeur.

Or, d'après les informations glanées par AS, les Spurs auraient ciblé Giovani Lo Celso pour faire oublier l'ancien Lancier de l'Ajax. Le club londonien serait disposé à investir 60 M€ pour finaliser l'opération, et permettre ainsi au Betis Séville, qui a levé l'option d'achat dont il disposait sur l'Argentin auprès du PSG, à hauteur de 22 M€, d'opérer une jolie plus-value.