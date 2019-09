Mercato Tottenham: Les regrets d'Eriksen

Alors qu'il souhait quitter Tottenham cet été, Christian Eriksen n'a finalement pas obtenu gain de cause.

"C'est le football, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, a réagi le milieu danois, fataliste. J'aurais aimé pouvoir décider de mon avenir, comme on peut le faire dans Football Manager, mais ce n'était pas possible."

Le Daily Mail indique que Manchester United pourrait revenir à la charge dès le mois de janvier pour l'ancien joueur de l'Ajax.