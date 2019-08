Mercato Tottenham : La Juventus ne veut plus vendre Dybala

C'est un énième rebondissement dans le dossier Paulo Dybala. Alors que le joueur s'était fait une raison pour quitter la Juventus, et avait même envoyé ses agents à Londres pour négocier avec Tottenham, la Vieille Dame a décidé qu'il n'était plus à vendre, selon la BBC. L'ancien attaquant de Palerme, plutôt réticent à l'idée de jouer en Premier League, va rentrer à Turin. Les médias italiens annoncent de leur côté que la "Joya" ne souhaite partir que vers l'Inter Milan ou le PSG.

Le mercato italien fermera le 25 août prochain, et d'ici là il devrait se passer encore beaucoup de choses autour du numéro 10 de la Juventus.

