Ces derniers jours, le nom de Tino Kadewere est apparu à de nombreuses reprises dans la rubrique des rumeurs Mercato. Courtisé par des écuries de Premier League (Southampton, Bournemouth) et de Bundesliga (Eintracht Francfort), le meilleur buteur de Ligue 2 (18 réalisations en 20 matchs) aurait aussi la cote auprès d'un cador de l'élite française, à savoir l'Olympique Lyonnais. La première offre des Gones, estimée à sept millions d'euros, a été repoussée, comme la suivante (dix millions d'euros, bonus inclus). Engagé dans une farouche lutte pour la montée en Ligue 1, Le Havre compte sur son précieux avant-centre et entend bien le conserver jusqu'à la fin de l'exercice. Lyon prêt à mettre 15 M€ sur la table pour Kadewere

Néanmoins, en attendant que la situation se décante avec le HAC, l'OL aurait, d'après les informations de Paris-Normandie, d'ores et déjà trouvé un accord avec le joueur de 24 ans. Ainsi, le natif d'Harare aurait désormais l'esprit résolument tourné vers le Rhône, qu'il pourrait rejoindre en début de semaine prochaine. Le quotidien régional précise en effet que des représentants des deux clubs devraient se rencontrer lundi ou mardi afin de préciser les conditions du transfert et, donc, de boucler définitivement ce dossier. La nouvelle offre rhodanienne, de l'ordre de quinze millions d'euros cette fois, devrait être acceptée par les Havrais. Ceux-ci n'auraient ensuite plus que quelques jours devant eux pour se renforcer en attaque et essayer, autant que faire se peut, de remplacer un élément quasiment irremplaçable.