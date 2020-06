Mercato : Thiago Silva pisté en Angleterre, Aouar vers la Juventus ?

Les rumeurs fiables



Les rumeurs loin d’être fiables

Arrivé il y a trois ans à Monaco, pour onze millions d’euros, en provenance de l’Inter Milan,, souvent blessé, n’a pas eu le rendement escompté en Principauté, avec un bilan de 15 buts en 49 matchs toutes compétitions confondues. A 30 ans, l’international monténégrin, sous contrat jusqu’en 2021, pourrait bien aller tenter l’aventure du côté de la Russie, et plus précisément du Lokomotiv Moscou (deuxième du championnat au moment de la suspension de la saison), selon le journal serbe Mozzart Sport. L’entraîneur serbe Marko Nikolic serait en tout cas très intéressé par son profil. Après la Serbie, l’Italie, l’Angleterre, l’Espagne et la France, Jovetic connaîtrait alors un sixième championnat.Annoncé depuis des semaines du côté du FC Barcelone,et la Juventus Turin n’ont toujours pas trouvé d’accord avec le club catalan. Mais selon Tuttosport, les Blaugrana font le forcing pour obtenir l’international bosnien de 30 ans (32 matchs, 3 buts cette saison) et auraient proposé d’inclure le milieu brésilien de 23 ans(23 matchs cette saison, 4 buts) dans la transaction. Toujours selon le quotidien italien, les deux clubs feraient pression sur la famille d’Arthur pour qu’il accepte de partir à Turin, et l’entraîneur du Barça Quique Setien serait prêt à le reléguer sur le banc, au moment où la saison de Liga recommencera, le week-end prochain, afin d’accélérer sa décision.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva espère toujours trouver un accord avec le PSG pour prolonger son bail dans la capitale, où il est arrivé en 2012. Mais le défenseur brésilien et le directeur sportif Leonardo n’arrivent pas à s’entendre sur le montant du salaire. C’est pourquoi d’autres clubs sont à l’affût. Selon Foot Mercato, Everton, entraîné par Carlo Ancelotti, s’intéresse au joueur qui fêtera ses 36 ans en septembre (30 matchs cette saison, 1 but).

Thiago Silva et le coach italien se sont côtoyés au Milan AC (en 2009) puis au PSG (en 2012-13) et s’apprécient. Reste à savoir si le septuple champion de France souhaitera baisser son salaire pour rejoindre un club qui, a priori, ne sera pas européen la saison prochaine.



Privé, sauf miracle, de Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais va peut-être devoir se séparer de l’une de ses pépites, Houssem Aouar. Très courtisé, notamment par Manchester City et le PSG, le milieu de bientôt 22 ans (37 matchs, 9 buts cette saison) est désormais également dans le viseur de la Juventus Turin, le club que l’OL doit affronter en août en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, selon Le Corriere dello Sport. Le club italien serait prêt à proposer à l’OL un prêt de deux ans avec option d’achat obligatoire, histoire de ne pas avoir à payer tout de suite la somme de 50 millions d’euros (prix estimé d’Aouar) en cette période de crise économique.



Ça va se faire

Alors que l’Inter Milan et Chelsea espéraient pouvoir le faire signer gratuitement cet été,, en fin de contrat le 30 juin, devrait finalement prolonger avec Naples. L’attaquant belge de 33 ans (29 matchs, 12 buts cette saison) se serait mis d’accord avec le club dont il porte les couleurs depuis 2013 pour un nouveau bail de deux ans, selon Sky Italia.