En 2021, Florian Thauvin prenait une décision forte en rejoignant les Tigres de Monterrey après avoir honoré la fin de contrat à l'Olympique de Marseille. Un choix sans doute influencé par André-Pierre Gignac, qui avait suivi la même trajectoire en 2015, et qui vit un rêve éveillé au Mexique. Seulement, pour le champion du monde 2018, l'idylle pourrait prendre fin plus rapidement que prévu. Alors que le Français possède pourtant le salaire le plus élevé du championnat (5 millions d'euros par an), il peine à convaincre les différents entraineurs passés sur le banc des Tigres depuis son arrivée.

Une adaptation si délicate que la presse locale parle même d'un éventuel départ de "Flotov". Selon le média mexicain Debate, les dirigeants des Tigres ne seraient pas convaincus à l'idée de le conserver en 2023. La piste d'un retour à l'Olympique de Marseille est évoquée par ce même journal. Debate parle d'un prêt du Français afin de le relancer dans un environnement qu'il connait parfaitement et pour retrouver son meilleur niveau alors que son contrat court jusqu'en 2026. L'Olympique de Marseille pourrait-il être intéressé ? Alors que les supporters phocéens peinent encore à pardonner au milieu de terrain ses propos polémiques suite à son départ.