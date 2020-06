Mercato : Ter Stegen exclut un départ de Barcelone

Marc-André Ter Stegen n’a plus que deux ans de contrat du côté de Barcelone. Les négociations concernant une prolongation n'ont toujours pas abouti, mais l’intéressé reste serein. Et, surtout, il n’envisage pas un transfert ailleurs. Lors d’un entretien accordé à Kicker meets DAZN podcast, le portier allemand a affirmé qu’il faisait confiance à ses responsables et qu’il comprenait tout à fait la situation actuelle. « Il est impossible que je parte cet été. Il y a déjà eu les premières rencontres entre mon agent et le club [concernant une prolongation de contrat], puis le problème des coronavirus est survenu et ce n’était pas le bon moment pour discuter d'un contrat. À une période où beaucoup de gens sont inquiets pour leur vie, nous avons décidé de reporter les pourparlers. Je me sens bien à Barcelone, aussi parce que ma famille se sent bien », a-t-il déclaré.

« Le Real ne nous donnera aucun cadeau »

Ter Stegen n’est donc pas inquiet pour la suite. En outre, il est très motivé pour reprendre la compétition et aider sa formation blaugrana à aller chercher un nouveau titre de champion d’Espagne. "Physiquement, nous avons rarement atteint un niveau aussi élevé. Et mentalement, nous serons beaucoup plus concentrés sur les matches qui nous restent. On peut être sûr que le Real ne nous fera pas de cadeau », a-t-il prévenu. Enfin, l’ex-portier de Moenchengladbach, à l'instar de Lionel Messi, s’est exprimé sur les matches à huis clos et les nombreuses restrictions qui ont été décrétées : "On ne va pas se mentir, le nouveau football sera bien sûr différent. Un match sans public n'est pas la chose la plus attractive, mais le ballon roulera et c'est ce qui nous plaît. »