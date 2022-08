Mercato : Tanguy Nianzou rejoint Séville

Tanguy Nianzou vient de quitter le Bayern Munich après seulement deux saisons passées au club et une vingtaine de matches disputés. L’ancien parisien a été cédé au FC Séville contre un montant de 16M€. Une cession parfaitement assumée par le géant allemand.

Commentant le départ de l’arrière français, Hasan Salihamidzic, le directeur sportif bavarois, a indiqué que c’était la meilleure solution pour chaque partie. "Nous avons signé Tanguy Nianzou il y a deux ans parce que nous croyions en son gros potentiel, a-t-il commencé par confier. Rien n'a changé à ce sujet. Mais à l'heure actuelle, nous sommes très bien équipés sur le plan défensif, avec une grande flexibilité. C'est maintenant le souhait du joueur d'obtenir plus de temps de jeu. Séville a récupéré un joueur très talentueux".



Le club champion d’Allemagne n’exclut pas de faire revenir Nianzou dans ses rangs dans le futur : « Nous voulions lui donner la chance d'avoir plus de temps de jeu dans cette phase de sa carrière et avons donc accepté un transfert avec Séville. Nous suivrons de près l'évolution de Tanguy car le Bayern a la possibilité de le faire revenir à Munich. »