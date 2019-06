Mercato Strasbourg: Un départ officialisé au milieu

Strasbourg, premier club de Ligue 1 avoir repris dimanche le chemin de l’entraînement, a officialisé dans la journée le départ d’Anthony Gonçalves. Le milieu de terrain (33 ans) prend la direction du Stade Malherbe de Caen, relégué en Ligue 2, où il s’est engagé pour trois saisons.

"J'ai rencontré Anthony en fin de saison. Il lui restait un an de contrat. Je souhaitais le conserver. Il avait un projet qui lui tenait à cœur, je ne me voyais pas me mettre en travers pour l’empêcher de récolter le fruit de son travail", a déclaré Thierry Laurey en conférence de presse.

Ce départ n’a pas pour l’instant été compensé par aucune arrivée, mais l’entraîneur du Racing n’est pas pressé: "Au niveau des recrues, on sait ce qu'on veut. Je n'ai pas d’inquiétude particulière, il faut un peu de temps. Les négociations sont parfois plus compliquées qu'il n'y parait."