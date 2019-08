Mercato Séville: La lettre d’adieu de Ben Yedder

Trois ans après son départ de Toulouse pour le FC Séville, Wissam Ben Yedder devrait prochainement s’engager pour cinq ans avec l’AS Monaco, qui va débourser pas moins de 40 millions d’euros. Si rien n’a encore été officialisé, l’international français a pour sa part adressé un message d’adieu aux supporters andalous sur son compte Twitter.

"C'est avec une grande émotion que je dois vous dire ceci: il est temps de quitter Séville. Un club unique, qui m'a apporté pendant trois ans les plus grandes joies de ma carrière de footballeur. (…) C’est grâce à la ferveur de cette grande ville de football et à l’atmosphère incomparable de Sanchez Pizjuan que j’ai également pu devenir le joueur que vous aimiez applaudir. Jouer ici, devant vous, a été une expérience unique pour moi et j'espère un peu pour vous aussi. Grâce à ce maillot spécial, j'ai pu réaliser mon rêve d'en porter un autre: celui de l'équipe de France. Grâce à cette tunique, j'ai pu devenir un attaquant européen respecté", a ainsi écrit l’attaquant de 29 ans.