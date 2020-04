Mercato : Santamaria se verrait bien en Espagne

Recommandé au Real Madrid par son propre agent dans les colonnes de Marca, Baptiste Santamaria n'a pas dit non à un futur en Liga dans les années à venir. Interrogé par beIN SPORTS dans le cadre de notre émission Allo beIN, le milieu de terrain d'Angers a exprimé son intérêt pour le championnat espagnol. Sans toutefois donner une réelle indication sa prochaine destination : "C'est vrai que la Liga est un championnat très intéressant, avec de très belles équipes. Je laisse mon agent travailler, c'est d'abord son rôle et une fois qu'il y aura quelque chose de concret, il m'en tiendra informé. Tout est possible..."