Mercato : Rony Lopes est d'accord avec Nice

L'OGC Nice continue de réaliser des bonnes affaires sur le marché des transferts. Après Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara, Morgan Schneiderlin et Amine Gouiri, c'est Rony Lopes qui est attendu à l'Allianz Riviera. Annoncé sur la Côte d'Azur avec insistance, le Portugais est sur le point de s'y engager. D'après A Bola, le joueur de 24 ans est déjà tombé d'accord avec son futur club. Le contrat est prêt et il ne manque plus que l'accord du FC Séville pour que la transaction soit officialisée. A ce niveau, les négociations sont encore en cours, notamment au sujet de la forme du transfert. Deux possibilités sont actuellement discutées : un transfert définitif estimé à 25 millions d'euros ou un prêt.

Rony Lopes a déjà joué sous les ordres de Patrick Vieira

Arrivé en Espagne l'été dernier, Rony Lopes ne s'y est jamais imposé. Il n'a joué que 14 matchs toutes compétitions confondues depuis que le FC Séville l'a acheté pour 25 millions d'euros, un record pour le club andalous. Un départ permettra à l'ancien Monégasque de se relancer.Il a connu deux clubs, Lille et l'AS Monaco. En Ligue 1, l'ailier a été impliqué sur 43 buts en 125 apparitions. Le joueur qui a commencé sa formation au Benfica à deux titres à son palmarès : la Coupe de la Ligue anglaise et la Premier League remportées en 2014 avec Manchester City. Le natif de Belem avait signé son premier contrat professionnel avec les Skyblues. Cette expérience anglaise lui avait permis de jouer sous les ordres de Patrick Vieira quand l'entraîneur français était en charge des jeunes mancuniens. Les deux hommes pourraient donc très vite se retrouver sous le soleil niçois.