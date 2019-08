Maxime Gonalons intéresserait fortement Besiktas. Selon Sky Sport, le club turc aurait formulé une offre à la Roma de prêt avec option d'achat pour s’attacher les services du milieu de terrain.

Le Français est convoité également par des clubs de Ligue 1. Rennes a notamment admis avoir eu des discussions pour le joueur de 30 ans.

Besiktas have started talks with AS Roma to sign Maxime Gonalons. Loan + buy option. #transfers #Besiktas