Mercato : Richarlison débarque à Tottenham contre 70 M€

C’est fait. Les Spurs de Tottenham viennent de s’offrir une recrue de choix en attaque. Ils ont mis la main sur l’attaquant brésilien, Richarlison. Contre un montant de 70M€, déboursés à Everton, ils récupèrent ainsi l’un des attaquants les plus prisés du championnat anglais.

Richarlison était annoncé dernièrement du côté d’Arsenal, mais c’est finalement avec l’autre club du nord de Londres qu’il s’est engagé. Le transfert n’est pas encore totalement entériné, car tributaire de l’obtention du permis de travail par le joueur. Cela ne devrait cependant être qu’une formalité. A moins d’un imprévu, l’international auriverde deviendra donc le nouvel artilleur des Spurs.

✍️ We are delighted to announce the signing of Richarlison from Everton, subject to a work permit.

Welcome, @richarlison97! 🔥#WelcomeRicharlison

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 1, 2022