Mercato : Résiliation à l'amiable entre Jesé et le PSG

L'aventure entre le PSG et Jesé a pris officiellement fin ce dimanche matin. Le club de la Capitale a officialisé un accord à l'amiable pour la résiliation du contrat liant les deux parties. Arrivé en provenance du Real Madrid à l'été 2016, Jesé était encore sous contrat jusqu'en juin 2021. L'attaquant espagnol ne s'est jamais imposé à Paris, disputant 18 rencontres avec deux buts au compteur.

Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020

Arrivé du Real Madrid, l'ancien espoir ibérique aujourd'hui âgé de 27 ans n'a jamais confirmé son potentiel. En proie à de multiples problèmes personnels en dehors du terrain, Jesé n'a pas pu ni su trouver les ressources pour s'imposer au sein du Paris Saint-Germain. Prêté à quatre clubs différents depuis sont arrivé à Paris, il n'a pas plus réussi ailleurs qu'en France.

18 matchs depuis 2016

Ce dimanche, le communiqué parisien indique que "Le Paris Saint-Germain et Jesé Rodriguez se sont mis d'accord pour résilier le contrat du joueur qui arrivait à expiration le 30 juin 2021." Il précise également que l'Espagnol "aura disputé dix-huit rencontres et inscrit deux buts (depuis son arrivée), toutes compétitions confondues, remportant un championnat de France (2020), une Coupe de la Ligue (2017) et un Trophée des champions (2017)".