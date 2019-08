Mercato Rennes: Létang fait le point

Après la vente d'Ismaila Sarr à Watford (35 millions d'euros, nouveau record du club), Olivier Létang a fait le point sur le mercato du Stade Rennais.

"On travaille sur un certain nombre de pistes, a expliqué le président breton sur RMC. On voit comment améliorer l’effectif en qualité. On le fera sans urgence, sans précipitation, selon les opportunités."

Du côté des départs, seul Ramy Bensebaini est encore concerné. "Il reste à Ramy une année de contrat. C’est le dernier qui a, entre guillemets, un bon de sortie, explique Létang. Il a une proposition de prolongation entre les mains. Soit il accepte, soit il existe une possibilité qu’il nous quitte. Ce sera le dernier garçon dans ce cas. Tous les autres vont rester."