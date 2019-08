Mercato Rennes: Le départ de Sarr officialisé !

Ismaïla Sarr (21 ans) quitte bien le Stade Rennais pour l’Angleterre et plus précisément Watford, comme l’a annoncé le club londonien jeudi.

La finalisation du transfert de l’ailier sénégalais chez les Hornets, pour 30 millions d’euros, plus 5 en bonus, avait été mis en suspens ces dernières heures en raison d’une offre de la part de Crystal Palace.

Recruté pour 20 millions il y a deux ans, l’ancien Messin a marqué 20 buts en 88 rencontres disputées avec les Rouge et Noir.

