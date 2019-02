Mercato Rennes: "Garder Hatem la saison prochaine ?" Pas d'actualité pour Létang 

S’il sera forcément attendu pour faire la différence ce jeudi soir, au Roazhon Park (18h55), pour la visite du Betis Séville en 16e de finale aller de Ligue Europa, Hatem Ben Arfa n’est pas jugé irremplaçable par son entraîneur comme par ses dirigeants.

"Le plus important, ce n’est pas lui, c’est le collectif, tranche Olivier Létang, le président du Stade Rennais, à la veille de ce rendez-vous européen historique pour le club breton. Hatem est un joueur qui a du génie, mais qui ne pourra s’exprimer que s’il est soutenu par le collectif. On doit avoir de la cohésion, de l’ambition, de la qualité." Un credo qui vaut aussi pour l’avenir de Ben Arfa sous le maillot rennais, une question qui n’est pas d’actualité : "Garder Hatem la saison prochaine ? On n’est pas dans le trading de joueurs."