Mercato Rennes: Ben Arfa courtisé par les 2 clubs sévillans 

Ben Arfa, qui arrivera en fin de contrat avec Rennes à l'issue de la saison, pourrait rebondir à Séville, selon Estadio Deportivo.

En effet, le quotidien sportif de la capitale andalouse a annoncé que les deux clubs sévillans, le Betis Séville et le FC Séville, seraient intéressés par le profil du milieu offensif rennais. Selon le média local, le Français aurait même contacté Jesé et Lo Celso, ses anciens coéquipiers du PSG, pour avoir des renseignements sur le Betis. Des échanges auraient également débuté entre l'actuel 10e de Liga et les représentants du joueur. Du côté du FC Séville, Monchi, le directeur sportif du club, qui avait déjà essayé de recruter Ben Arfa lorsqu'il évoluait au PSG sous les ordres d'Unai Emery (ou plutôt jouer les utilités...), ne souhaiterait pas abandonner l'affaire.

Pour rappel, l'ex-Parisien avait affirmé, quelques semaines auparavant dans les colonnes de L'Equipe, que le championnat espagnol l'intéressait tout particulièrement.