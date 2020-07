Mercato : Rennes attend Terrier, Lille sur un Canadien ?

Les rumeurs loin d’être fiables

Si cela continue, il ne restera plus aucun jeune au PSG. Après Tanguy Kouassi, parti au Bayern Munich, et Adil Aouchiche, qui a confirmé vendredi qu'il a allait lui aussi quitter la Capitale sans y signer son premier contrat professionnel, ce serait maintenant au tour d'El Chadaille Bitshiabu (15 ans), autre grand espoir du club, d'affoler le marché. L'immense défenseur central de l'équipe U19 du club parisien (il mesure 1,96 m) plairait tout particulièrement aux trois monstres du football allemand le Bayern Munich, Dortmund et le RB Leipzig, à en croire RMC Sport.

Et alors que Leonardo souhaiterait lui faire signer un contrat aspirant d'un an avec contrat professionnel automatique lorsqu'il aura 16 ans (en mai prochain), Bitshiabu pourrait se laisser tenter par un départ en Bundesliga dès cet été. Le règlement FIFA interdit pourtant à un joueur de moins de 16 ans de partir à l'étranger, rappellent nos confrères.

Les rumeurs fiables

Avec le départ de Loïc Rémy (au club italien de Benevento) et celui annoncé à Naples de Victor Osimhen, Lille n'a d'autre choix que de s'activer pour trouver de nouveaux éléments offensifs. Le LOSC, comme nous l'avions mentionné dans la semaine, s'intéresse ainsi à Marcos Paulo (Fluminense), jeune attaquant brésilien de 19 ans au passeport portugais, mais pas seulement. A en croire L'Equipe, Christophe Galtier aurait également dans son viseur un autre jeune joueur : Jonathan David. Âgé de 20 ans, cet international canadien né à Brooklyn (Etats-Unis) fait actuellement le bonheur du club belge de la Gantoise, dauphin du FC Bruges lors du dernier exercice.

Avec 18 buts à son compteur, l'ancien avant-centre des Ottawa Internationals arrivé en Belgique il y a deux ans a même terminé co-meilleur de la saison 2019/2020 de Jupiler League, à égalité avec Dieumerci Mbokani (Anvers). David a également montré tout son talent devant le but en Gold Cup l'année dernière, en finissant cette fois meilleur buteur de la compétition avec 6 buts, dont un triplé contre Cuba lors de la phase de poules. David serait toutefois un peu plus cher que Marcos Paulo (20 M€ annoncés, contre 15 pour le joueur de Fluminense).

Ça va se faire

Martin Terrier (23 ans) va bien retrouver Florian Maurice à Rennes. A peine arrivé en Bretagne, le nouveau directeur sportif du Stade Rennais avait clairement laissé entendre que le profil de l'ancien Strasbourgeois lui plaisait beaucoup. Il a fallu un peu de temps, mais voilà Terrier en passe de rejoindre l'Ille et Vilaine. Ouest France annonce ainsi ce samedi qu'un accord a été trouvé entre Rennes et Lyon pour permettre à l'attaquant international Espoirs de rejoindre Maurice et les Rouge et Noir.

Acheté 11 millions d'euros à Lille il y a deux ans, l'OL devrait le céder au Stade Rennais pour un montant légèrement supérieur (15 M€, bonus compris). L'entraîneur lyonnais Rudi Garcia avait annoncé son intention de le conserver, mais cela n'a semble-t-il pas été suffisant.