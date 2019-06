Mercato Reims: Martin s’en va 

Marvin Martin quitte le Stade de Reims. Le milieu offensif des Rouge et Blanc, qui n’a pas été titularisé une seule fois lors de la précédente saison (13 apparitions sur le terrain), a officialisé son départ, ce lundi, sur le compte Twitter du club.

"En arrivant à Reims il y a deux ans, l’objectif fixé était de permettre au club de retrouver la place qui est la sienne en L1. Au-delà d’une montée et des records, j’ai découvert un club familial et nous avons vécu une aventure humaine comme on en vit peu dans une carrière […] Je suis fier d’avoir fait partie de cette aventure et participé au retour de Reims au premier plan […]Un nouveau défi m’attend désormais et je souhaite sincèrement le meilleur au club dans son ensemble, à mes anciens coéquipiers qui vont reprendre le flambeau et à ceux qui les rejoindront", a déclaré, un brin ému, le joueur de 31 ans dont le contrat avec les Rémois expire le 30 juin.

L’ex-Sochalien, qui a passé deux ans avec les pensionnaires d’Auguste-Delaune, n’a pas donné plus de précisions sur la suite de sa carrière.