Mercato Real: Un nouveau prétendant pour Modric

Arrivé au Real Madrid à l’été 2014, Luka Modric dispute sans nul doute sa dernière saison chez les Merengue. En fin de contrat en juin prochain, l’international croate, à 34 ans, n’entre plus dans les plans du club madrilène.

Malgré une dernière saison en demi-teinte, le dernier Ballon d’or ne manque pas de courtisans, la piste la plus chaude menant à l’Inter Milan, déterminé à étoffer son effectif et désireux de recruter des joueurs expérimentés.A en croire OK Dario, un nouveau prétendant serait toutefois sur les rangs: l’Inter Miami où David Beckham espérerait le convaincre de traverser l’Atlantique pour terminer sa carrière en MLS.