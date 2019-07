Mercato Real Madrid: Zidane évoque Pogba

Ciblé par le Real Madrid, Paul Pogba semble encore bien loin d'un possible transfert en Espagne. Le milieu de terrain international tricolore participe pleinement et activement à la préparation estivale de Manchester United. Ce qui fait évidemment douter de la faisabilité du transfert, mais Zinedine Zidane n'a lui montré aucune inquiétude au moment d'évoquer le sujet.

"Je vais encore vous répondre de la même manière. Le club sait ce que nous voulons, nous avons encore du temps devant nous, et nous verrons ce qui peut arriver", a commenté l'entraîneur de la Maison blanche, rapporte Marca. Du temps, les Merengues en disposent sans doute moins que les précédentes années puisque le mercato estival s'arrêtera le 9 août outre-Manche, et que si d'aventure les Red Devils n'ont pas enregistré la signature d'un remplaçant à "La Pioche" d'ici là, un départ du champion du monde français serait encore plus difficile à envisager.