Mercato Real Madrid: Vinicius prêté en Liga ?

Sous les ordres de Santiago Solari, Vinicius Junior avait pris de l'importance dans la rotation du Real Madrid, mais le jeune Brésilien ne disposera pas forcément d'un temps de jeu aussi conséquent avec Zinedine Zidane à la baguette en 2019-2020. C'est vraisemblablement le message que le technicien français a fait passer à l'attaquant de bientôt 19 ans, qui pourrait donc être prêté au cours du mercato estival.

Et d'après ce que rapporte AS, le transfuge du Flamengo figurerait en bonne position sur les tablettes du Real Valladolid, qui est parvenu à sauver in extremis sa peau en Liga.