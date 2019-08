Mercato Real Madrid: Une recrue estivale déjà sur le départ ?

Transféré cet été contre la coquette somme de 60 millions d'euros au Real Madrid, Luka Jovic n’aurait pas convaincu Zinedine Zidane durant la préparation estivale. Au point que l’attaquant serbe n’entrerait plus dans les plans du technicien tricolore, qui souhaiterait s’en séparer dès cet été. En effet, selon la presse serbe relayée par Marca et AS notamment, la Casa Blanca chercherait à prêter l’ancien de Francfort. Pour rappel, Jovic a paraphé un contrat de 6 ans au début du mois de juillet dernier.