Mercato Real Madrid: Une porte de sortie en Italie pour Lucas Vazquez ?

Lors de son premier passage sur le banc de touche du Real Madrid, Zinedine Zidane avait régulièrement fait appel aux services de Lucas Vazquez, et ce devrait encore être le cas la saison prochaine maintenant que le technicien français est revenu à la barre du Real Madrid. Sauf que l'ailier de 27 ans, encore sous contrat jusqu'en 2021, réfléchirait sérieusement à changer d'air au cours de l'été, croient savoir les médias locaux.

L'arrivée d'Eden Hazard, en ne perdant pas de vue que Gareth Bale n'est toujours pas parti, devrait limiter encore plus son temps de jeu. Or, du côté de l'Inter Milan, Antonio Conte serait convaincu de ses qualités, et les Lombards pourraient proposer quelque 30 millions d'euros dans le but de finaliser la transaction.