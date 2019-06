Mercato Real Madrid: Un milieu de Naples à la place de Pogba ? 

Le Real Madrid aimerait beaucoup rapatrier un jeune milieu de terrain espagnol qui évolue à Naples. Selon le quotidien espagnol AS, les Madrilènes souhaiteraient recruter le milieu de terrain qui brille avec les Espoirs espagnols. Formé au Betis Séville, il était appelé le "petit Messi" avant de beaucoup grandir et d'exploser en Andalousie (le Barça le voulait pour son équipe réserve avant qu'il ne fasse une saison pleine au Betis). Il reste néanmoins à connaître la position du Napoli qui avait déboursé 30 millions il y a un an pour l'enrôler.