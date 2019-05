L'Atlético Madrid se montre très attentif face à la situation de Marcos Llorente. Zinedine Zidane lui a déjà confirmé qu'il ne compterait pas sur lui la saison prochaine et l'autre club de Madrid a bien l'intention d'en profiter ! Selon AS, Diego Simeone serait tout à fait enclin à l'enrôler, encore plus si Rodrigo cède aux sirènes de Manchester City la saison prochaine...