Mercato Real Madrid: Ramos, c’est 100 millions d’euros !

S’il est bien disposé à laisser partir Sergio Ramos, Florentino Perez refuse en revanche de libérer son capitaine emblématique.

Alors que le défenseur madrilène a reçu une offre très lucrative venue de Chine, le président du Real Madrid se montre même particulièrement gourmand. A en croire AS, le grand patron des Merengue exigerait pas moins de 100 millions d’euros pour libérer son joueur vedette.

Un montant qui en ferait, à 33 ans, le défenseur le plus cher de l’histoire. Un statut jusqu’à présent dévolu à Virgil van Dijk, recruté pour 84 millions d’euros à l’hiver 2018. Selon AS, la Juventus, le PSG et Manchester United serait sur les rangs.