Mercato Real Madrid: L'agent de Bale confirme un départ à venir

Gareth Bale s'apprête vraisemblablement à quitter le Real Madrid, et le représentant du premier concerné ne dément pas l'information, bien au contraire. Sollicité par la quotidien AS, Jonathan Barnett reconnaît que son client va changer d'air, ce qu'il s'était toujours refusé à faire jusqu'à présent. Mais l'agent assure que ce départ à venir est une volonté de l'international gallois, et surtout pas pour répondre au souhait de Zinedine Zidane.

"Si Gareth Bale s'en va, c'est parce qu'il le veut, pas parce que Zidane ou le Real Madrid le poussent dehors, assure-t-il. Il reste l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des cinq meilleurs, et son avenir continuera de passer par un un grand club". Pour l'heure, la prochaine destination de Bale n'a pas filtré, mais Manchester United, Tottenham et le Bayern Munich pourraient être des terres accueillantes.