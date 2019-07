Mercato Real Madrid: James chez les Colchoneros ?

Après deux saisons mitigées passées en prêt au Bayern Munich, James Rodriguez est de retour au Real Madrid, un club où il avait débarqué à l'issue de la Coupe du monde 2014 en provenance de l'AS Monaco. Mais à la Maison blanche, Zinedine Zidane ne compte pas du tout sur lui, poussant le milieu de terrain offensif à se trouver un point de chute.

Et si l'international colombien était annoncé depuis plusieurs jours en partance pour la Serie A et le SSC Naples, il devrait finalement rester en Liga. En effet, d'après les informations récoltées par Marca, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid seraient tout proches d'un accord et l'opération serait même "sur le point de se concrétiser".