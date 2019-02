Mercato Real Madrid: Courtois drague ouvertement Hazard

Transféré l'été dernier du côté du Real Madrid, en provenance de Chelsea, Thibaut Courtois a invité publiquement son compatriote et ancien coéquipier chez les Blues, Eden Hazard, a embrassé la même trajectoire que lui en juin prochain.

"Ce serait bien si Hazard signait à Madrid, mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. C'est à lui de décider. Et je ne sais pas si Madrid le veut. Ce que je sais, c'est que c'est un joueur de haut niveau et un ami", a ainsi confié l'ex portier de l'Atlético Madrid au micro de la chaîne belge VTM.