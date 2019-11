Mercato Real Madrid: Bale sait ce qu’il veut

Cette fois bien déterminé à quitter le Real Madrid, Gareth Bale espère profiter du prochain mercato hivernal pour tourner le dos au club merengue.

A en croire Sport, son agent s’activerait pour lui trouver un nouveau point de chute. Et s’il semblait disposé, l’été dernier, à rejoindre la Chine, c’est en Angleterre que le Gallois souhaiterait relancer sa carrière. Et plus précisément à Londres.

Le Madrilène aurait en effet deux équipes en tête: Tottenham, son ancien club, et Arsenal. Deux clubs en difficultés qui pourraient voir d’un bon œil l’arrivée d’un renfort de poids.