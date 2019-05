Mercato Real Madrid: Bale prêté à Tottenham ?

L'avenir de Gareth Bale ne s'écrit plus du côté du Real Madrid. c'est une évidence et le Gallois en a reçu la confirmation par Zinedine Zidane lui-même. Comme il a subi le fait de ne plus être dans le groupe... Toujours est-il que les portes de sortie ne sont pas légion. Selon The Sun, l'une d'elle pourrait prendre la forme d'un prêt payant à... Tottenham, son ancien club. Les Spurs devaient alors s'acquitter de 11,5 millions d'euros pour l'avoir une saison et le Real aurait également l'opportunité d'économiser son énorme salaire pour mieux recruter.