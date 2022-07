L’ancien rennais Raphinha va changer de tunique. Au bout d’un long suspense, et d’une bataille entre plusieurs clubs pour sa signature, il apparait que son avenir se dessine du côté de Barcelone. De nombreuses sources concordantes affirment depuis dimanche soir que tout est scellé pour qu’il s’engage en faveur des Blaugrana.

Le vœu de Raphinha est exaucé

L’international auriverde (9 sélections), qui fait la Une du quotidien Sport ce lundi, devrait être transféré contre un montant de 72M€ (hors bonus). Le Barça a fait un sacré effort financier pour obtenir ses services, mettant même en péril sa santé économique. Tous les détails sont réglés entre les différentes parties d’après The Athletic et il ne manquerait plus au joueur qu’à apposer sa signature sur le contrat.

D’autres écuries proposaient plus pour Raphinha, mais la volonté de ce dernier de rallier à tout prix le Nou Camp a fait la différence. Il ne se voyait pas jouer pour une autre formation et défendre les couleurs de Barcelone était son rêve de toujours. Un rêve qui est donc sur le point d’être exaucé. Espérons pour lui qu’il puisse mieux réussir en Espagne que ne l’a fait la dernière star brésilienne à avoir quitté la Premier League pour le Barça, en l’occurrence Philippe Coutinho.